«Bérgamo é para vocês! Nunca desistam»: a mensagem dos jogadores da Atalanta em pleno relvado do Mestalla

A Atalanta continua a fazer história na Liga dos Campeões e esta terça-feira apurou-se para os quartos de final com um triunfo por 4-3 em Valencia, num jogo que decorreu à porta fechada. Após o apito final, a equipa de Gian Piero Gasperini fez a festa em pleno relvado do Mestalla mas não esqueceu os seus adeptos e os habitantes da cidade de Bérgamo, que atravessa uma situação delicada por causa do coronavírus. [Vídeo: Twitter]