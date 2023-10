A carregar o vídeo ...

Do investimento no Sporting à liderança da Liga Betclic. Bernardo Ayala, presidente da MAG da SAD do Sporting, abordou, à Sporting TV, vários temas relacionados com a atualidade do universo leonino após a Assembleia Geral desta segunda-feira, e mostrou-se "muito satisfeito" com a prestação dos verde e brancos no campeonato até ao momento.