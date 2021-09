Bernardo Ribeiro e a grande participação no Record Challenge Park: «Muitos pais têm vindo agradecer-nos»

A carregar o vídeo ...

Num primeiro balanço da edição de 2021 do Record Challenge Park , o diretor de, Bernardo Ribeiro, dá conta da participação de um grande número de crianças e pais e das muitas reações que tem recebido. O evento decorre hoje, até às 19 horas, no Estádio 1.º de Maio, em Lisboa e conta com muitas atividades e convidados, como Artur Moraes, que esteve à conversa connosco