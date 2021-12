Bernardo Ribeiro e as denúncias de agressões a jornalistas no Dragão: «Quem faz isto tem de ser expulso de sócio»

A carregar o vídeo ...

Os jornalistas da cadeia de televisão espanhola Movistar que marcaram presença no Dragão queixaram-se, na narração em direto aquando do terceiro golo do Atlético Madrid, de agressões por parte de adeptos do FC Porto próximos da zona de imprensa. Bernardo Ribeiro, diretor de Record, condenou na CMTV o sucedido e frisou que os clubes têm de tomar uma atitude perante os adeptos que têm este tipo de comportamento.