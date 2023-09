A carregar o vídeo ...

Mais uma vez, Record volta a associar-se à Elite Cup, uma das melhores provas de hóquei em patins do Mundo. A competição arranca amanhã em Tomar com final agendada para domingo. Bernardo Ribeiro, diretor do nosso jornal, destaca a popularidade do hóquei em patins em portugal. Caso não consiga deslocar-se a Tomar, pode assistir a todos os jogos a partir do site de Record.