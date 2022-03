Com apenas cinco minutos de jogo no relógio, De Bruyne inaugurou o marcador do Manchester City-Manchester United após uma assistência de Bernardo Silva. O extremo português encontrou espaço no buraco da agulha e assistiu o internacional belga na perfeição que, desde o coração da grande área dos red devils, atirou sem hipóteses para o 1-0. Siga aqui o jogo em direto.