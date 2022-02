Bernardo Silva, Cancelo, Rúben Dias e todos os jogadores de City e Everton: juntos contra a guerra

A carregar o vídeo ...

Todos os 22 titulares do Everton-Manchester City envergaram bandeiras ou camisolas de apoio ao conflito na Ucrânia. Os portugueses Bernardo Silva, Cancelo, Rúben Dias, titulares pelos citizens, envergaram, tal como os companheiros de equipas, camisolas com a inscrição 'Não à guerra'. Por seu turno, os toffees entraram no relvado envoltos em bandeiras da Ucrânia. [Vídeo: Football Daily]