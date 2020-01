Bernardo Silva não pára de somar 'vítimas': João Cancelo foi o alvo escolhido

A carregar o vídeo ...

A lista de 'vítimas' de Bernardo Silva continua a aumentar. Depois das constantes brincadeiras com Benjamin Mendy - uma delasao internacional português, por a FA ter entendido a publicação como racista -, o extremo do Manchester City voltou a mostrar-se de bom humor, desta vez, no treino dos citizens nesta terça-feira. O defesa português João Cancelo foi o alvo. [Vídeo: Twitter / Manchester City]