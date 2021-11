A carregar o vídeo ...

Bernardo Silva esteve uma vez mais em evidência na vitória () do Manchester City sobre o Paris Saint-Germain. No final da partida, um jornalista da 'ESPN Argentina' questionou se o internacional português torcia por alguma equipa argentina e o ex-Benfica respondeu com os nomes de Pablo Aimar e Saviola. [Vídeo: ESPN Argentina]