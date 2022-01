Bétis bateu Sevilha em jogo da Taça do Rei que só terminou no dia seguinte

O Betis bateu o Sevilha por 2-1 e avançou para os 'quartos' da Taça do Rei de Espanha. O dérbi sevilhano estava marcado para este sábado, mas uma agressão a Joan Jordán, médio do Sevilha, com uma barra de ferro vinda das bancadas levou a que fosse remarcado para este domingo à porta fechada. No final do encontro, já ontem, Manuel Pellegrini e Julen Lopetegui, técnidos das duas equipas, ainda abordaram o assunto. [Vídeo: One Football]