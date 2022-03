O Betis de Sevilha conquistou na noite de quinta-feira a primeira presença na final da Taça do Rei de Espanha nos últimos 17 anos depois de eliminar o Rayo Vallecano de Bebé na meia-final da competição, numa eliminatória jogada a duas mãos. Estas são as imagens da festa verdiblanca após o apito final, com foco nos portugueses William Carvalho e Rui Silva. [Vídeo: One Football]