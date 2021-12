O Betis avançou esta quinta-feira para a terceira ronda da Copa do Rei, mas sentiu inesperadas dificuldades para deixar pelo caminho o CF Talavera, do terceiro escalão. Com William Carvalho de início, os andaluzes apenas conseguiram afastar os oponentes no prolongamento, numa partida com seis golos, quatro deles nos 90 minutos. (vídeo: One Football)