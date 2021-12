A carregar o vídeo ...

Contratado ao Portimonense no arranque da temporada, Beto demorou a 'arrancar' na sua aventura na Udinese, mas as últimas semanas estão a ser de afirmação. Esta noite, diante da Lazio, apontou dois golos no espaço de 15 minutos, ampliando para 6 os tentos marcados na Serie A - em 13 jogos.