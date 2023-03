Beto recorda final da Liga Europa ganha ao Benfica: «Fui ameaçado de morte»

A carregar o vídeo ...

Sem clube desde que deixou os finlandeses do Helsingfors, Beto marcou presença no podcast '4 Cantos do Mundo' e recordou alguns momentos da sua carreira, entre eles a primeira Liga Europa que conquistou ao serviço do Sevilha, no caso contra o Benfica. O internacional português admitiu que deu passos à frente no momento em que Cardozo bateu o penálti e revelou ainda ter sido, assim como a sua família, alvo de ameaças de morte.