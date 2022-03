A carregar o vídeo ...

A tenista bielorrussa Victoria Azarenka, antiga n.º 1 do mundo e atual 15.ª no ranking WTA, compete sob bandeira neutra por o seu país apoiar a invasão russa à Ucrânia e não conseguiu evitar as lágrimas durante um encontro em Indian Wells, diante de Elena Rybakina. A cazaque venceu por 6-3 e 6-4. (Vídeo YouTube)