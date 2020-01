Bielsa após vitória em jogo louco no Championship: «Estou vivo!»

A carregar o vídeo ...

O último jogo do ano do Leeds United foi uma verdadeira loucura, com uma vitória por 5-4 diante do Birmingham, num encontro que para lá da natural soma impressionante de golos se destacou também pelo facto de o triunfo ter sido garantido com um (auto)golo aos 90'+5. Ora, depois de tanta emoção, a primeira questão a Marcelo Bielsa foi: "como está o teu coração?" A resposta do argentino foi ao seu estilo, isto numa conferência onde o técnico da equipa de Hélder Costa parecia estar algo... ensonado.