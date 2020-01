A carregar o vídeo ...

Um ano depois de ter aprendido a fazer fogaças , o Billas quis juntar-se à Festa das Fogaceiras e saiu à rua para dar a provar o doce típico de Santa Maria da Feira. Com um carrinho decorado a rigor, a mascote do Feirense fez negócio rápido com as pessoas que passavam no centro histórico a ficarem delicadas com as suas fogaças [Vídeo Instagram Feirense]