A carregar o vídeo ...

Durante a cerimónia dos Óscares da última madrugada , Billie Eillish subiu ao palco com o irmão Finneas, ao piano, para interpretar 'Yesterday', dos Beatles, um momento arrepiante no qual se homenageou Kobe Bryant e profissionais da indústria do cinema que morreram recentemente [Vídeo Twitter]