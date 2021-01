A carregar o vídeo ...

Substituído aos 90 minutos no clássico com o Liverpool, Bruno Fernandes saiu algo irritado do relvado de Anfield e há quem diga que a sua reação se deu em desacordo com a decisão de Ole Gunnar Solksjaer em retirá-lo de campo. Terá sido mesmo isso ou, então, um protesto para com o quarto árbitro?