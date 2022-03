A carregar o vídeo ...

Dani Alves, defesa brasileiro do Barcelona, não escondeu nas redes sociais a sua admiração por Karim Benzema depois da exibição do avançado francês na partida de ontem, diante do PSG (3-1) . "Os jogadores de futebol que passarem dos 30 km/h devem mudar de profissão", explicou. (Vídeo Instagram)