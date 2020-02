A carregar o vídeo ...

O Sporting realizou esta quarta-feira o treino de adaptação ao relvado do Fatih Terim Stadium, palco da partida de amanhã com o Basaksehir, da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Veja as imagens através do enviado especial de Record, Vítor Almeida Gonçalves.