Eis uma boa notícia para os amantes de Fórmula 1. A série 'Drive to Survive' arranca a terceira temporada no próximo mês, dia 19 de março, na plataforma de streaming 'Netflix', ainda antes do arranque da nova época da modalidade. Veja aqui o trailer oficial. [Vídeo: Fórmula 1]