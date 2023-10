Boateng revela que mentiu sobre Messi na chegada ao Barcelona: «Queria vestir aquela camisola...»

A carregar o vídeo ...

Kevin-Prince Boateng vestiu a camisola do Barcelona em 2019 e, em declarações ao podcast 'Vibe With Five', de Rio Ferdinand, confessou que foi 'forçado' a mentir quando chegou aos catalães, ao referir que considerava Messi o melhor jogador do mundo. "Tive de o fazer porque queria vestir aquela camisola em Camp Nou", revelou o antigo médio, agora com 36 anos. (Vídeo: YouTube/Vibe With Five)