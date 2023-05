Boavista lança camisola especial dos 120 anos do clube

A carregar o vídeo ...

O Boavista apresentou, esta quarta-feira, uma nova camisola especial e alusiva aos 120 anos do emblema do Bessa. Sem o tradicional xadrez, são recuperados os traços de um dos primeiros equipamentos da história das panteras e o primeiro símbolo do clube. Esta camisola já vai ser utilizada no encontro frente ao Sp. Braga, este sábado, e será um dos equipamentos alternativos da próxima época. A apresentação decorreu na emblemática Casa Museu Fernando Castro, espaço integrado no Museu Soares dos Reis que fica bem no coração da cidade do Porto. [Vídeo: Boavista FC]