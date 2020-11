Boca Juniors oferece camisola a Gabigol... o carrasco do River Plate

A carregar o vídeo ...

O destino tem destas coisas... Um ano depois da final da Libertadores ganha pelo Flamengo ao River Plate, o conjunto carioca está na Argentina para jogar diante do Boca Juniors e o momento foi aproveitado para uma troca de camisolas com um toque de rivalidade à mistura. Especialmente porque o jogador escolhido para receber a oferta foi Gabigol, o autor dos golos que ditaram o triunfo dos brasileiros na tal final do ano passado.