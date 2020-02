Bola colocada nas costas, posicionamento e Mbappé na jogada: a aula tática de José Fonte

A carregar o vídeo ...

A entrevista a José Fonte foi feita a 27 de janeiro, dia seguinte à derrota do Lille com o PSG. Record questionou o português sobre como atua quando a bola é colocada nas costas da defesa. José Fonte explicou o posicionamento, abordagem e como os duelos com Mbappé e Neymar devem ser encarados. Enviados especiais Record a França: David Novo (Jornalista) e Pedro Ferreira (Imagem) - Edição: JAdrian Negura