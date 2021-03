A carregar o vídeo ...

Kelvin vai ser pai de uma menina e a companheira do antigo avançado do FC Porto, Thamires Ramos, partilhou, nas redes sociais, as imagens do momento em que o casal ficou a conhecer o sexo do bebé. O vídeo, filmado em setembro do ano passado, só agora foi tornado público, mas tornou-se rapidamente viral. [Vídeo: Instagram]