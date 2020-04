A carregar o vídeo ...

Esta terça-feira ficou a saber-se que existe um acordo entre o Sporting, Yannick Bolasie e Everton para a interrupção do empréstimo do jogador ao emblema de Alvalade. Contudo, o futuro do avançado congolês parece ser algo que não lhe tira a habitual boa disposição, pelo menos a julgar por este direto que Bolasie fez nas suas redes sociais. [Vídeo: Instagram]