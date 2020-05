Bolsonaro ataca imprensa e grita com jornalistas: «Cala a boca»

A carregar o vídeo ...

O presidente do Brasil volta a estar no centro da polémica. Esta terça-feira, Jair Bolsonaro chamou a 'Folha de São Paulo' de "imprensa canalha" e por três vezes mandou calar os jornalistas. "Cala a boca, não perguntei nada", afirmou visivelmente irritado à porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. Em causa está a influência de Bolsonaro na mudança de liderança da Polícia Federal no Rio de Janeiro.