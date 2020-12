Bolsonaro marca golo em jogo solidário e dá um trambolhão: «Vai ficar 14 dias afastado da presidência»

A carregar o vídeo ...

Alguma vez imaginou ver Jair Bolsonaro marcar um golo num jogo de futebol? Pois bem, esse dia chegou. O presidente do Brasil participou, esta segunda-feira, numa partida de cariz solidário para a campanha "Natal sem fome" e acabou por marcar um dos golos do encontro, que contou com a presença de artistas e ex-jogadores de futebol simpatizantes do presidente brasileiro.