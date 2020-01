Bolsonaro para adepto do Flamengo: «Se sumir a carteira de alguém já sei quem que é»

A carregar o vídeo ...

Jair Bolsonaro é um conhecido adepto do Palmeiras e do Botafogo, mas já marcou presença em vários jogos do Flamengo. Sábado, o presidente do Brasil, esteve uns minutos à conversa com alguns turistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, tendo mesmo tirado algumas fotos. E foi aí que se virou para um adepto Flamengo e disse: "Se sumir a carteira de alguém já sei quem que é, hein". Bolsonaro quis levar o momento para a brincadeira mas houve quem não gostasse.