Aí está a resposta do Vitória de Guimarães. No primeiro lance de ataque dos vimaranenses, após o segundo golo do Santa Clara, o lateral-esquerdo francês do Vitória aproveitou uma bola perdida na área dos açorianos, após uma jogada de insistência de André André e reduziu para a equipa orientada por Ivo Vieira. [Vídeo: VSports]