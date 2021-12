O Borussia Dortmund fechou 2021 da pior forma, ao perder por 3-2 em casa do Hertha Berlim. Raphael Guerreiro voltou, assistiu no segundo golo, mas não impediu o desaire da equipa comandada por Marco Rose, que assim fecha o ano civil em segundo na Bundesliga, a 9 pontos do Bayern Munique. (vídeo: One Football)