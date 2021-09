A carregar o vídeo ...

O brasileiro Vítor Belfort, antiga estrela do MMA, derrotou esta madrugada o veterano Evander Holyfield por TKO, num combate realizado no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, em Miami. Belford 'tratou' do assunto logo no primeiro 'round', após o juiz decidir dar por terminada a luta em face das evidentes dificuldades do veterano norte-americano, de 58 anos.