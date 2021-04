Boxeur nigeriano 'apaga' adversário com KO demolidor

A carregar o vídeo ...

Chama-se Efe Ajagba, tem 26 anos e é famoso essencialmente por aquilo que sucedeu em 2018 , quando venceu ao cabo de um segundo, depois do adversário sair do ringue logo após o começo. Ainda assim, o lutador nigeriao é também uma máquina de boxe, como mostra o seu registo de 15 vitórias (12 KO's) e nenhuma derrota. A mais recente surgiu este sábado, com um triunfo sobre Brian Howard com um KO absolutamente demolidor...