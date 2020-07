A carregar o vídeo ...

A época começou da pior forma para o campeão do mundo Marc Márquez, que sofreu uma grave queda no GP Espanha e vai falhar a próxima prova da época no MotoGP. Após ter sido operado com sucesso , o piloto espanhol deixou o hospital com o braço engessado e vai agora iniciar o processo de recuperação. [Vídeo: Twitter].