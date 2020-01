Brahimi 'on fire' no Qatar: ex-FC Porto dá vitória aos 90' com grande golo

A carregar o vídeo ...

Depois de um arranque tremido, Yacine Brahimi parece estar a afirmar-se definitivamente nos qataris do Al Rayyan. Este domingo, diante do Al Wakrah, o ex-FC Porto deu o triunfo com um grande golo, o seu sétimo nos últimos oito encontros pela formação árabe, com a particularidade de ser o terceiro conseguido em cima dos 90 minutos. Um especialista a decidir fora de horas, basicamente...