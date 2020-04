Braithwaite 'descobriu' dotes de cabeleireiro e fez penteado à Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Para lá de estarem confinados às suas habitações e sem poder jogar, os futebolistas enfrentam tal como todos nós um problema 'complicado' no que ao estilo diz respeito, já que com o estado de emergência que está decretado não podem aceder aos seus cabeleireiros pessoais. E se alguns pedem às suas caras-metade para tratarem do assunto, outros como Martin Braithwaite resolvem a situação com as próprias mãos. Quanto ao resultado... deixamos a crítica para o leitor.