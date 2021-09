Brasileiro marcou um dos golos mais estranhos do ano: é ver para crer!

A carregar o vídeo ...

Chama-se Henry, tem nome de craque, mas foi o autor de um dos golos mais bizarros do ano. Aconteceu na Segundona do Campeonato Paulista (a quarta divisão estadual), num duelo com o Colorado Caieirias no qual o jogador do Galo de Jundiaí marcou numa jogada verdadeiramente para os apanhados. O melhor de tudo? Este golo insólito valeu os 3 pontos! Bonito ou feio... a vitória ficou na conta!