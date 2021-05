Jogador Brasileiro mostra como ficou o seu apartamento após ser atingido por míssil do Hamas

A carregar o vídeo ...

O brasileiro Higor Vidal, atual jogador do Hapoel Petah Tikva, mostrou o estado em que ficou o seu apartamento na cidade de Petah Tikva, na sequência de um ataque com um míssil do Hamas. Nas redes sociais, o jogador de 24 anos, que chegou esta época ao país, assume ser milagre tanto ele como a família ainda estarem vivos e as imagens exibidas dizem bem da destruição provocada.