Brasileiro mostra momento em que adepto atirou água a Cristiano Ronaldo: «Você está louco?»

O momento em que um adepto atirou água na direção de Cristiano Ronaldo durante o Marrocos-Portugal foi captado em vídeo por um cidadão brasileiro, sendo possível ver-se a forma como este adepto brasileiro, mas também vários portugueses, defenderam CR7 do inesperado 'ataque' do adepto, que seria pouco depois retirado do local por um segurança.