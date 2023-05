Brasileiro que surpreendeu Medvedev em Roland Garros acaba dia em 'bate boca' com jornalista

A carregar o vídeo ...

Thiago Seyboth Wild viveu um dos melhores dias da sua carreira, ao bater Daniil Medvedev na 1.ª ronda de Roland Garros, mas o dia não foi propriamente perfeito para o brasileiro. Tudo por causa deste momento vivido na conferência de imprensa posterior, quando o tenista foi confrontado por um jornalista com uma acusação de violência doméstica.



"Não me parece que seja um assunto que devemos falar aqui. Não me parece que seja uma questão que devas fazer a qualquer pessoa. Não me parece que sejas tu quem deve decidir que algo deve ser falado aqui ou não", disse num primeiro momento o brasileiro, antes de reagir a uma insistência do repórter. "Podes escrever o que quiseres... mas já agora, nunca fui casado. Deixa isso de fora".