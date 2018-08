Brasileiro vibra de novo com vitória de Miguel Oliveira e declama poema de Miguel Torga

Miguel Oliveira voltou a vencer no Mundial de Moto2, ao conquistar o Grande Prémio da Rep. Checa, e o comentador brasileiro Guto Nejaim, da SportTV, não resistiu em vibrar com aquele triunfo como se fosse de um compatriota seu. Da palavras de força e de celebração, Guto Nejaim coroou o seu relato emocionante com a declamação do poema Viagem, de Miguel Torga. (Vídeo: Twitter)