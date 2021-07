A carregar o vídeo ...

Na quarta-feira, para a Libertadores, o Palmeiras bateu o Universidad Católica por 1-0 e, no final, Abel Ferreira bem ao seu jeito revelou que aquele triunfo foi fruto do "perfume do cheiro do suor e o trabalho". A frase foi amplificada na imprensa brasileira e até levou o Globoesporte a criar este vídeo em jeito irónico...