Brasileiros discutem possibilidade de Abel Ferreira rumar ao Benfica: «Trocar o Palmeiras por um clube menor?»

A carregar o vídeo ...

Dada a saída de Jorge Jesus do Benfica, a imprensa desportiva brasileira avançou esta terça-feira a possibilidade de as águias contratarem Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras, antes do início da próxima temporada. O assunto foi hoje discutido no programa 'Os Donos da Bola', com dois comentadores a assumirem que o técnico luso está comprometido com o 'Verdão', enquanto que um outro analista do futebol brasileiro vincou que o regresso a Portugal e para perto da sua família poderia ser determinante na decisão de Abel Ferreira,. [Vídeo: Os Donos da Bola]