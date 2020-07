Brasileiros dizem que Jorge Jesus já 'escolheu' o seu sucessor no Flamengo

A carregar o vídeo ...

Alguns adeptos do Flamengo não esconderam o seu desagrado pela saída de Jorge Jesus, mas a verdade é que a relação entre a direção dos cariocas e o técnico português não parece ter ficado totalmente abalada. De tal forma que, na sexta-feira, no decurso de um jantar com Marcos Braz , JJ terá dado a sua opinião sobre qual seria o técnico indicado para lhe suceder, segundo adiantou o comentador João Guilherme, da FOX Sports.