Um grupo de brasileiros assistiu ontem à saída do Papa Francisco audiência geral semanal, na Praça de São Pedro, no Vaticano, e gritaram o seu nome ao vê-lo passar, acenando com uma camisola do Flamengo. O Papa sorriu e mandou um dos seguranças recolher o presente. (Vídeo Jr Cardoso/Twitter)