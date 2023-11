A carregar o vídeo ...

Numa altura em que luta pela permanência no Brasileirão, o Cruzeiro vai tentando amealhar o máximo de pontos possível, e esta quarta-feira, no empate diante do Vasco da Gama (2-2), viu Wesley a falhar um golo... cantado. O avançado apareceu em boa posição após cruzamento de um companheiro e, de baliza aberta, fez o mais difícil para desespero dos adeptos. (Vídeo: TNT Sports Brasil)