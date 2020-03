A carregar o vídeo ...

Ricardo Pereira sofreu uma rotura de ligamentos no último jogo pelo Leicester, diante do Aston Villa, e vai ficar de fora até ao final da presente temporada. Brendan Rodgers, treinador dos foxes, admitiu que a lesão do lateral português é "um grande golpe" para a equipa, pois trata-se de um jogador "fantástico". [Vídeo: Omnisport]