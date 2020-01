Brendan Rodgers e o mercado de inverno: «Tenho a certeza de que ninguém irá sair em janeiro»

A carregar o vídeo ...

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, frisou esta terça-feira que não existirão saídas no plantel da equipa neste mercado de inverno. Na antevisão ao encontro desta quarta-feira, com o Aston Villa, para a meia-final da Taça da Liga Inglesa, o técnico de 46 anos negou ainda a saída de James Maddison, médio dos foxes, para o Manchester United. [Vídeo: Omnisport]